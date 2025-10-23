Цена на нефть Brent перешагнула отметку в 65 долларов из-за санкций Трампа

Стоимость нефти марки Brent перешла отметку в 65 долларов. Это произошло после того, как Соединенные Штаты ввели санкции против российских «Лукойла» и «Роснефти», сообщает Profinance .

Таким образом американский президент Дональд Трамп увеличил давление на Москву. Еще он попробовал добиться начала переговоров между Россией и Украиной о завершении конфликта.

Ранее Трамп отменил встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Венгрии. У главы США появилось впечатление, что добиться результата во время нее не получится.

Также Штаты ввели санкции в отношении 34 дочерних предприятий «Лукойла» и «Роснефти». Ограничения затронули все фирмы, которые контролируются компаниями на 50% и больше.

