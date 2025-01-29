Цена газа в Европе превысила 550 долларов впервые с 15 ноября 2023 г

Газ в Европе в ходе биржевых торгов 29 января стал стоить больше 550 долларов за 1 тыс. куб. м. Такая высокая цена установилась впервые с 15 ноября 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE.

С начала дня газ вырос в цене почти на 6%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах стала составлять 552 доллара за 1 тыс. куб. м. Это эквивалентно 51,24 евро за МВт·ч.

Ранее Gas Infrastructure Europe сообщала, что запасы газа в подземных европейских хранилищах сократились, опустившись ниже 55,5%. С начала отопительного сезона ЕС забрал откуда уже около 47 млрд куб. м.

Также стало известно, что на Украине осталось 10% запасов газа. Киев призвали в срочном порядке начать импорт топлива.