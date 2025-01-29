Ситуация критическая: сколько газа осталось в украинских хранилищах

Общий объем запасов газа в украинских хранилищах сократился до критической отметки в 10%, сообщает URA.RU со ссылкой на Reuters.

Как заявил экс-глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, Киеву необходимо в срочном порядке начать импорт «голубого топлива» в больших объемах.

В ином случае, по его словам, имеющихся запасов не хватит для удовлетворения потребности населения и предприятий.

Макогон отметил, что год назад украинские хранилища газа были заполнены на 20%, а в 2023 году — на 22-23%. Он добавил, что даже если добывать газ каждый день, это не поможет покрыть все потребности Украины в зимний сезон.

Ранее стало известно, что в европейских странах возросли расходы на энергетику из-за отказа от российского газа. В Европе возник энергетический кризис.