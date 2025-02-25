ЦБ РФ не может запретить обменникам продавать и покупать старые доллары
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В Банке России пояснили, что не имеют полномочий запрещать банковским организациям и обменникам работать с долларами старого образца, сообщает SHOT.
Согласно позиции регулятора, американская валюта не является законным платежным средством на территории России, поэтому ЦБ не может давать рекомендации по реализации долларовых купюр старого и нового образца.
Проблемы с наличием новых долларов появились у банков после того, как изменился турпоток. Ранее основным источником валюты были туристы, которые сдавали наличные доллары.
Член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин подчеркнул, что у доллара нет «срока годности». Банки обязаны принимать и продавать наличную валюту по единому курсу независимо от ее образца.
Ранее в столичных обменниках ввели комиссию для желающих сдать старые доллары. При этом принимают только 100-долларовые купюры, с каждой удерживают 500 рублей. Приобрести старые доллары можно значительно дешевле, чем новые: за 90 рублей против 95.