Обменники в Москве берут 500 рублей с каждой «старой» 100-долларовой купюры

Курс доллара упал до 90 рублей в обменниках столицы. Речь идет о зарубежных банкнотах старого образца, их отказываются принимать в ряде стран, сообщает SHOT .

«Старые» доллары в России еще можно купить и продать в обменниках Москвы, но есть несколько нюансов. Так, приобрести устаревшие банкноты можно по курсу 90 рублей за доллар, а «новые» — за 95.

Продать можно только купюры, у которых номинал составляет 100 долларов, при этом за каждую возьмут 500 рублей комиссии при курсе в 88 рублей. То есть сдающий» старые» банкноты получит не 8,8 тыс. рублей, а только 8,3 тыс. Также на обменной купюре не должно быть никаких печатей.

ЦБ РФ не будет вмешиваться в процесс покупки и продажи «старых долларов», так как у него нет на это полномочий.