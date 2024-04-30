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ЦБ рассказал о схемах нелегальных кредиторов и создателей финансовых пирамид

Центральный банк России рассказал об основных схемах, которые в настоящее время используют нелегальные кредиторы и создатели финансовых пирамид, сообщает ТАСС .

По словам представителей регулятора, незаконные потребительские займы остаются очень популярными.

Также сохранилась тенденция расширения деятельности сетевых комиссионных магазинов, имеющих федеральный охват.

В начале текущего года были выявлены компании нелегальных кредиторов, которые используют схемы лизинга.

Сильно изменилась и модель финансовой пирамиды. Сейчас схемы похожи на анонимные интернет-ресурсы с псевдоинвестиционными предложениями.