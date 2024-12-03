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ЦБ понизил курс доллара на 4 декабря до 106,18 руб

Банк России снизил официальный курс доллара на 4 декабря до 106,18 руб. Днем ранее он был 107,17 руб., следует из данных на сайте регулятора.

Таким образом, показатель курса американской валюты на 4 декабря меньше предыдущего на 98,8 копейки.

Понизился и официальный курс евро. 3 декабря он составлял 112,8 руб., а 4 декабря показатель стал на уровне 112,02 руб. Курс евро понизился на 78,19 копейки.

Также изменился курс юаня. ЦБ понизил его на 7,13 копейки, до 14,5545 руб.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова сообщила, что доллар может вернуться к 80-90 рублям в 2025 году. По ее словам, это станет возможно, если улучшится геополитическая ситуация.