Топливный дефицит в России: причины и последствия

В разных регионах России наблюдается серьезная проблема с топливом: автомобилисты сталкиваются с длительными очередями на заправках, а бензин марки АИ-95 стал дефицитом. Цены на горючее резко выросли, что привело к вмешательству Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что стоит за этим кризисом, пишет АБН24 .

ФАС уже инициировала расследования против компаний, предположительно нарушивших антимонопольное законодательство в связи с повышением стоимости бензина в некоторых субъектах федерации. Юшков пояснил, что данная ситуация говорит о возникновении серьезного кризиса на топливном рынке страны. По его словам, проблема имеет разную степень остроты в зависимости от региона, но общая тенденция вызывает обеспокоенность.

В ответ на недовольство водителей ФАС начала проверки роста цен на топливо. Автомобилисты жаловались, что на некоторых независимых заправках цены ощутимо превышали средние по рынку. Ситуация особенно обострилась в Крыму, Хабаровском крае и Приморье, где возник серьезный дефицит бензина марки АИ-95. Водители часами стоят в очередях, но часто уезжают с пустыми баками.

В последние месяцы биржевые цены на бензин достигли рекордных показателей. Независимые АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по высоким ценам, в то время как крупные нефтяные компании с собственными нефтеперерабатывающими заводами могут обеспечивать свои заправки топливом напрямую, избегая дополнительных наценок.

Проблема ценообразования на топливо остро стоит в Крыму, где рынок в основном представлен независимыми операторами, а не крупными нефтяными компаниями. Многие небольшие заправки отказываются продавать бензин марки АИ-95, поскольку не могут устанавливать цены, позволяющие работать без убытков.

Эксперт Финансового университета отметил, что проблемы с логистикой серьезно осложняют ситуацию на топливном рынке. По его словам, атаки на топливные хранилища и инфраструктурные объекты на юге вынуждают компании организовывать прямые поставки с нефтеперерабатывающих заводов на заправки, используя дополнительный автотранспорт. Это не только повышает затраты, но и делает поставки менее надежными.

По словам Юшкова, ситуация с топливом скоро стабилизируется. Оптовые цены начали снижаться, что постепенно уменьшит давление на розничный рынок. Осенью традиционно падает потребление топлива, и это дополнительно поможет справиться с дефицитом и нормализовать ценовую ситуацию.