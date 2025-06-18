Терминал для перевалки удобрений за 80 млрд рублей появится в порту Усть-Луга

Гендиректор АО «Портовый Альянс» Михаил Кузнецов заявил, что во втором квартале следующего года в порту Усть-Луга Ленинградской области планируется запустить новый терминал, который будет предназначен для перевалки всех видов минеральных удобрений, сообщает РБК .

В проект ООО «Порт Фавор» вложат 80 млрд рублей. Это второй такой терминал в РФ после «Ультрамара» в северной части порта.

По документации, грузы на новый терминал будут поступать по железной дороге и машинами, затем их будут отправлять по воде. Общая вместимость складов — 510,7 тыс. тонн. Там появится свыше 400 рабочих мест.

В 2027 году терминал «Порт Фавор» выйдет на полную мощность обработки, которая составит 14 млн тонн грузов.

«Наше строительство — это ответ на вызовы времени. Изначально мы рассчитывали, что будем валить только свои грузы, но в процессе реализации нам пришлось вдвое увеличивать первоначальные объемы», — сказал Кузнецов.

Он пояснил, что после 2022 году свыше 10 млн тонн удобрений из Белоруссии переместилось в российские порты.

При этом развитие портовой инфраструктуры под Петербургом привело к рекордному приросту населения в Усть-Лужском сельском поселении. За прошлый год оно увеличилось почти втрое (на 258%, или на 6474 человек).