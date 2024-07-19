Т-банк восстановил возможность переводов в приложении

сегодня в 13:49

Сервис Т-банка восстановил полноценную работу после произошедшего сбоя, сообщили РБК в пресс-службе компании.

Представители банка рассказали, что затруднения с операциями в приложении наблюдались у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут.

Они добавили, что сейчас все работает в полноценном режиме.

Ранее клиенты Т-Банка сообщили о сбое в работе приложения. Они пожаловались на невозможность перевода средств другим лицам.

В пятницу массовый сбой в работе операционной системы Windows привел к тому, что многие представители секторов банкинга, авиаперевозок и СМИ столкнулись с проблемами. В том числе из-за техсбоя пострадали крупные мировые банки.