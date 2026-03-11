Сыроварня из Чехова в Подмосковье стала лауреатом премии Сбера

Сыроварня «Де фамиль» из муниципального округа Чехов получила премию «Любимый малый бизнес» от Сбера в номинации «Сельское хозяйство». Подмосковное предприятие признали одним из лучших представителей малого бизнеса региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сыроварня расположена рядом с деревней Высоково и специализируется на производстве фермерских сыров. Предприятие выпускает камамбер, бри, бюш, сан-марселин, каприз, паве, ле-пайе и брик амбер. Развитие производства стало возможным благодаря мерам господдержки: в 2019 году предприниматель получил грант в размере 35 млн рублей. Средства направили на строительство модульной сыроварни и закупку оборудования для производства и хранения продукции.

Кроме того, рядом с деревней Сергеево работает еще одна сыроварня, построенная за счет собственных средств в 2014 году. Качество продукции подтверждено на международном уровне: основатель предприятия завоевал две бронзовые медали на мировом чемпионате сыроделов World Cheese Awards 2019. В категории «сыры с мытой корочкой» жюри отметило Brique Amber de Famille и Le Paille de Famille.

Премия «Любимый малый бизнес» ежегодно поддерживает предпринимателей со всей страны. В этом году на конкурс поступило 42,7 тыс. заявок по 10 номинациям — на 40% больше, чем годом ранее. Эксперты оценивали финансовые показатели, деловую репутацию и результаты опросов, а конкурсные эссе дополнительно анализировал ИИ-помощник Сбера. Итоговые решения принимались коллегиально экспертным сообществом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.