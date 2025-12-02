Сыр и масло: что покупать заранее перед Новым годом

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин заявил, что ряд продуктов стоит приобретать в декабре заранее: многие из них перед Новым годом подорожают, сообщает «ФедералПресс» .

«Цены на масло и сыр, как правило, быстро растут в период праздников, поэтому имеет смысл запастись ими заранее. Консервы отлично подходят для оптовых закупок благодаря длительному сроку хранения и универсальности использования на кухне», — сказал эксперт.

По его словам, крупы, паста, сладости и шоколадные изделия способны на протяжении значительного периода сохранять свои качества, не теряя питательной ценности и вкусовых характеристик, это позволяет экономить средства, а мед и оливковое масло подходят для длительного хранения.

Важно запастись заранее и традиционными новогодними продуктами: красной икрой, морепродуктами и деликатесами. К предновогодним дням стоимость икры в магазинах увеличивается примерно на 10-15%.

В декабре обычно поднимаются цены и на игристые вина, обычное вино и крепкие спиртные напитки — это повторяется из года в год. В среднем подорожание достигает 8-10%, а с начала 2026 года, вероятно, произойдет увеличение акцизов, что приведет к дополнительному росту цен на 4-5%.

