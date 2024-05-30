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Суд поддержал решение УФАС по Подмосковью в отношении участников аукциона

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило выявление антимонопольным органом в сведениях, представленных оператором электронной торговой площадки — АО «ЕЭТП», признаков нарушения закона о защите конкуренции в ходе проведения электронного аукциона.

По итогам рассмотрения дела управлением было вынесено решение о нарушении ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цены на электронном аукционе, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» не согласились с решением управления и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Батмастер-Волга» и ООО «Вента Регион» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.