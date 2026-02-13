Студенты и ветераны СВО посетили завод «ЭЛЕМЕТ» в Павлово-Посадском округе

Студенты Павлово-Посадского техникума и ветераны специальной военной операции побывали на производственной площадке АО «ЭЛЕМЕТ» в Павлово-Посадском округе в рамках программы «Промышленный туризм», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Участники экскурсии ознакомились с полным циклом производства металлоконструкций, начиная от резки и сварки металла до финишной обработки готовых изделий. Им рассказали о трех основных направлениях деятельности предприятия: выпуске металлоконструкций для строительства и энергетики, разработке интеллектуальных систем управления и автоматизации, а также производстве технической керамики.

Особое внимание студентов привлекли участки автоматизации, где создаются системы для управления производственными процессами в реальном времени. Ветераны СВО получили возможность ознакомиться с условиями труда и потенциальными рабочими местами на современном предприятии.

Инициатива проведения экскурсий для участников спецоперации реализуется в Подмосковье в рамках проекта Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Предприятия региона поддерживают развитие промышленного туризма и содействуют трудоустройству ветеранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.