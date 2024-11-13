Строительные товары из Подмосковья презентовали на Ближнем Востоке

Шесть компаний из Подмосковья приняли участие в 34-й международной строительной выставке Saudi Build в городе Эр-Рияд. Организатором выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

От Московской области на коллективном стенде приняли участие шесть компаний. Среди них: производитель систем защиты от протечек воды «Гидроресурс» из Мытищ, производитель звуко- и виброизоляции, шумовых экранов «Акустик Ру» из Домодедова, производитель термообработанных фасадных и террасных досок «Термодрев» из Луховиц, производитель двутавровых деревянных балок «Биверс» из Люберец, производитель специализированных продуктов строительной химии на полимерной и минеральной основе «НАМЕРА» из Сергиева Посада и производитель георешеток и дренажного геокомпозита «Гридекс-К» из Дубны. В рамках выставки было проведено более 30 встреч.

Кроме того, Фонд поддержки ВЭД МО при поддержке Мининвеста Подмосковья организовали на полях выставки международный бизнес-форум. Кульминацией мероприятия стало обсуждение двустороннего сотрудничества между саудовскими и подмосковными компаниями, что привело к установлению партнерства и расширению возможностей для стратегического взаимодействия, укрепляющего инвестиционный и торговый потенциал обеих стран. В рамках бизнес-форума было проведено порядка 40 встреч.

Со стороны Фонда поддержки ВЭД МО была профинансирована аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.

С полным перечнем услуг Фонда поддержки ВЭД МО можно ознакомиться на сайте. А подать заявку на международные мероприятия следующего года можно по ссылке. Услуги Фонда предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.