Стало известно, в чем сложности утилизации упаковок от сока

Управляющий директор ООО «МолокоПак» Тимур Гущин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что на в регионе ведется последующая утилизация выброшенных упаковок от сока и молока, но есть некоторые сложности.

«Вопрос утилизации. Мы очень глубоко изучаем это правильное направление. Потому что много нашей упаковки потом выбрасывается, и ей нужна переработка. Я считаю, что сегодня переработка находится на начальном этапе. Работы предстоит проделать много», — сообщил Гущин.

Директор отметил, что в настоящее время стоит вопрос в том, что на предприятии при производстве упаковок используется мощный клей.

Он крепко соединяет фольгу и политесен и потом их сложно разъединить для переработки.

Открытие завода состоялось в подмосковном Чехове. Гущин сказал, что реализация такого масштабного проекта была не возможна без поддержки президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и Минпромторга.