Стало известно, стоит ли ждать девальвации рубля в 2025 году

Эксперты рассказали, стоит ли ждать девальвации рубля в 2025 году. Также специалисты объяснили, чем опасен этот процесс и привели исторические примеры обвала российской валюты, сообщает РБК .

Девальвация — это снижения курса валют одной страны по отношению к устойчивым валютам других государств. Этот процесс приводит к тому, что деньги обесцениваются, на них можно купить меньше других валют.

В качестве примеров девальвации рубля эксперты приводят кризис 1998 года, обвал валюты в 2014 году, а также каждый год — с 2022 по 2024. При этом снижение курса рубля способствует росту экспорта. Результатом девальвации является меньшее поступление средств в бюджет страны. В том числе уменьшается стоимость денег, растут темпы инфляции.

В 2025 году аналитики прогнозируют умеренное ослабление рубля. Для резкой девальвации предпосылок нет. В основном на курс валют будут влиять операции Минфина и ЦБ. Вторым важным фактором является спрос на валюту со стороны импортеров. По некоторым мнениям, причиной ослабления отечественной валюты может стать слабый рост экспорта при стабильном импорте.

Ранее адвокат Наталья Шатихина высказала сомнения относительно возможности полного перехода России на цифровой рубль. Она отметила, что этому препятствуют несколько факторов, включая достаточно большой объем «серых» и «черных» денег в стране, и это не только взятки.