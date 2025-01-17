Адвокат объяснила, почему в России невозможен полный переход на цифровой рубль
Адвокат Наталья Шатихина высказала сомнения относительно возможности полного перехода России на цифровой рубль. Она отметила, что этому препятствуют несколько факторов, включая достаточно большой объем «серых» и «черных» денег в стране, и это не только взятки.
«Полный переход на цифровой рубль невозможен. Это совершенно очевидно», — заявила адвокат в интервью радио Sputnik.
Шатихина обратила внимание на инертность людей и недостаток прозрачности в финансовых расчетах, что также тормозит переход на полностью цифровую валюту. Несмотря на достижения в области безналичных расчетов, наблюдаемых, особенно с начала пандемии, полная замена наличности цифровыми методами остается маловероятной.
Она подчеркнула, что, хотя цифровой рубль представляет собой уникальную валюту, как и криптовалюта, его внедрение сталкивается с множеством сложностей. Неспособность общества адаптироваться к новым условиям и существующая система денежных отношений продолжают оставаться основными барьерами на пути к полному цифровому будущему страны.