Стало известно, насколько подорожал обед в российских кафе

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В России обед в кафе за год подорожал на 9-11%

С начала летнего сезона средний чек на наиболее популярные блюда в ресторанах и кафе вырос c 9 до 11% по сравнению с июнем-июлем прошлого года, сообщает газета «Ведомости» .

По данным исследования аналитического ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», в среднем летом россияне в заведениях общепита тратили на супы 318 рублей за порцию (+11%), салаты — 295 рублей (+10%) и порцию горячего с гарниром — 337 рублей (+9%).

Рост цен в российских кафе и ресторанах связан с общей инфляцией, дорогими заемными деньгами и оттоком дешевой рабочей силы.

Ранее россиянам рассказали, насколько стало дороже приготовить борщ. С начала текущего года продукты «борщового набора» в стране подорожали в среднем на 42,4%.