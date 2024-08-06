Россиянам рассказали, насколько стало дороже приготовить борщ

Экономист Калугин: «борщовый набор» в России подорожал на 42% с начала года

«Борщовой набор» в России, который позволяет оценить доступность овощей для разных категорий россиян, подорожал с января 2024 года на 42,2%, сообщил РИАМО экономист, основатель облачного сервиса мониторинга и анализа цен «Ценозавр» Константин Калугин.

«Борщовой набор» — это условный набор продуктов для приготовления борща, в который включаются такие овощи, как картофель, капуста, морковь, репчатый лук и свекла.

«По указанным продуктам можно оценивать доступность овощей для разных категорий граждан», — подчеркивает экономист.

По его информации, с начала года продукты «борщового набора» подорожали в среднем на 42,4%. Картофель увеличился в цене на 68,7%, морковь — на 55,1%, свекла — на 47,5%, капуста — на 37,8%. Относительную стабильность показал лишь репчатый лук, который подорожал на 3,1%, рассказывает Калугин.

Килограмм картофеля можно приобрести за 82,2 рубля, морковь — за 76,9 рубля, свеклу — за 59,5 рубля, капусту — за 51,8 рубля, лук — за 101,1 рубля.

«Факторов, которые влияют на рост цен, несколько. Это удорожание производственных процессов, логистики, которая составляет существенную часть в стоимости овощей, увеличение оплаты труда работникам и природные катаклизмы — от весенних заморозков до жары и засухи летом», — поясняет Калугин.

В августе–сентябре на рынке станет больше картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука, а следовательно цены снизятся примерно на 15%, с середины июля уже можно наблюдать некоторое снижение цен на данные продукты, отмечает он. Однако в дальнейшем подорожание продолжится, добавляет экономист.