Стали известны цены на искусственные елки перед Новым годом

До наступления новогодних праздников осталась всего пара месяцев, и приоритетным делом становится приобретение главного новогоднего атрибута — елки. Доцент кафедры статистики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская предоставила Life.ru свежие данные о состоянии рынка искусственных елок в России.

«Приобретение новогодней елки — одно из самых важных подготовительных мероприятий перед встречей Нового года. За последние 3 года стоимостный объем рынка искусственных елок в 2,3 раза превысил рынок натуральных елей, в ближайшие 3 года российский рынок искусственных деревьев будет расти в среднем на 5% в год с постепенным сокращением доли импорта. Рынок все больше становится отечественным. Крупных производителей в России немного: Коломна, Владимир, Севастополь и Москва», — отметила эксперт.

Стоимость новогодних украшений остается вполне доступной, особенно в бюджетном сегменте. Так, в октябре 2025 года приобрести неплохую искусственную елку высотой 120 см можно примерно от 1118 рублей, что на 20% меньше, чем в конце ноября 2024 года.

Однако модели с подсветкой и дополнительным декором обойдутся гораздо дороже. В среднем такое изделие стоит около 5870 рублей, что на 7% выше прошлогодней цены. Экземпляры премиум-класса высотой до 2 м будут доступны по цене от 6 до 7,5 тыс. рублей, а самые высокие, 240-сантиметровые, предлагаются за 40 тыс. рублей.

Клиенты с высокими требованиями чаще предпочитают приобретать елки без украшений, голыми. Поэтому самая дорогая трехметровая ель для дома будет стоить от 230 до 250 тыс. рублей, а «одетая» — дешевле: наиболее дорогую можно купить за 125 тыс. рублей, уточнила Лебединская.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.