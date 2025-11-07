США поддерживают инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов

сегодня в 23:00

США поддерживают инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания поддержки Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам источника, США «наблюдают за последствиями» введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти». Он отметил, что у Вашингтона есть много вариантов, «чтобы усилить давление» на Москву.

Американский президент Дональд Трамп заявлял, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных российских активах.

23 октября американский Минфин заявил, что вводятся очередные санкции. Они направлены против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».

СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.

Ранее Италия, Бельгия и Франция высказались против позиции большей части государств ЕС о передаче замороженных российских денег для поддержки Украины.

