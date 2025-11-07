США поддерживают инициативу ЕС по использованию замороженных российских активов
США поддерживают инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для оказания поддержки Киеву, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
По словам источника, США «наблюдают за последствиями» введения санкций против «Лукойла» и «Роснефти». Он отметил, что у Вашингтона есть много вариантов, «чтобы усилить давление» на Москву.
Американский президент Дональд Трамп заявлял, что не принимает участия в дискуссиях о замороженных российских активах.
23 октября американский Минфин заявил, что вводятся очередные санкции. Они направлены против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
СМИ ранее писали, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стало неожиданностью для его ближайших советников.
Ранее Италия, Бельгия и Франция высказались против позиции большей части государств ЕС о передаче замороженных российских денег для поддержки Украины.
