CDS: 3 государства ЕС высказались против использования активов РФ

Италия, Бельгия и Франция высказались против позиции большей части государств ЕС о передаче замороженных российских денег для поддержки Украины. Об этом сообщает Lenta со ссылкой на итальянское СМИ Corriere della Sera (CDS).

Автор материала указывает, что итальянские и французские власти боятся из-за собственных финансовых обязательств на случай, если международный суд посчитает возможные претензии Кремля законными. Бельгия высказывается против этой инициативы по той же причине.

Большая часть замороженных российских денег содержится на платформе Euroclear в Брюсселе. Также автор пишет, что оборонная промышленность Украины функционирует только на треть из-за недостатка финансирования.

Ранее сообщалось, что планы ЕС по конфискации замороженных активов РФ на сумму примерно 300 млрд долларов могут подорвать доверие к евро в качестве резервной валюты. Еще это может вызвать отток капитала из банков ЕС.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.