Планы Европейского союза по конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов могут иметь катастрофические последствия для мировой финансовой системы. Как отмечает издание Strategic Culture , подобные действия подорвут доверие к евро как резервной валюте и спровоцируют отток капитала из европейских банков.

Идея использования активов Брюсселем предусматривает создание механизма «кредита на реконструкцию» Украине под гарантии российских средств. Однако юристы указывают, что это нарушает принцип суверенного иммунитета — фундаментальную норму международного права. Бельгия уже выразила обеспокоенность, премьер-министр Барт де Вевер назвал план «совершенно безумным».

Основной риск заключается в цепной реакции: Китай (20% резервов в евро), Индия и страны Персидского залива могут начать вывод средств из европейской финансовой системы. Это ускорит переход к альтернативным валютам в рамках БРИКС и приведет к долгосрочному ослаблению евро.

Россия подготовилась к такому сценарию, репатриировав большую часть резервов и увеличив золотой запас до 2360 тонн. Ответные меры Москвы могут затронуть европейские активы на 288 млрд долларов в России, указано в публикации.