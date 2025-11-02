ЕС рискует подорвать финансовую систему конфискацией российских активов
Планы Европейского союза по конфискации замороженных российских активов на сумму около 300 млрд долларов могут иметь катастрофические последствия для мировой финансовой системы. Как отмечает издание Strategic Culture, подобные действия подорвут доверие к евро как резервной валюте и спровоцируют отток капитала из европейских банков.
Идея использования активов Брюсселем предусматривает создание механизма «кредита на реконструкцию» Украине под гарантии российских средств. Однако юристы указывают, что это нарушает принцип суверенного иммунитета — фундаментальную норму международного права. Бельгия уже выразила обеспокоенность, премьер-министр Барт де Вевер назвал план «совершенно безумным».
Основной риск заключается в цепной реакции: Китай (20% резервов в евро), Индия и страны Персидского залива могут начать вывод средств из европейской финансовой системы. Это ускорит переход к альтернативным валютам в рамках БРИКС и приведет к долгосрочному ослаблению евро.
Россия подготовилась к такому сценарию, репатриировав большую часть резервов и увеличив золотой запас до 2360 тонн. Ответные меры Москвы могут затронуть европейские активы на 288 млрд долларов в России, указано в публикации.