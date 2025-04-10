США быстро движутся к обрыву в проблеме потолка госдолга

Америка знает, что стремительно приближается к обрыву в проблеме госдолга. Такое заявление сделал спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон, сообщает РИА Новости .

«Время имеет значение. Мы знаем, что происходит в мире. Мы знаем, что обрыв потолка госдолга приближается к нам довольно быстро», — отметил Джонсон.

По словам представителя американского конгресса, Вашингтон видит нестабильность на всех рынках, которая наблюдается в настоящее время.

На данный момент государственный долг США оценивается в 36,2 трлн долларов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп начал поднимать пошлины для разных стран мира. За последние два дня только на импорт из Китая пошлины изменились трижды.

Сначала президент США повысил их до 104% в качестве «возмездия» за годы, что КНР «обдирали» Америку. Затем, когда Китай ввел ответную меру, повысил пошлины до 125%, объяснив это «недостаточным уважением» со стороны КНР к мировым рынкам. В третий раз Трамп повысил пошлину до 145%.