«Сравни»: никто не заинтересован в усилении рубля

Курс рубля может укрепиться только на фоне снижения геополитической напряженности и роста цена нефть. Однако никто не заинтересован в усилении российской валюты, сообщил РИАМО эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

На курс рубля по отношению к доллару влияет ряд факторов. Прежде всего российская валюта может укрепиться, если удастся снять геополитическое напряжение, подчеркивает Лоссан.

Кроме того, на курс рубля влияют цены на нефть, которые избранный президент США Дональд Трамп уже пообещал в перспективе снизить. Насколько этого удастся добиться, сложный вопрос, но для рубля это негативный фактор, отмечает эксперт.

«Более того, стоит помнить, что в усилении российской валюты не заинтересован никто: ни экспортеры, ни федеральный бюджет. При этом население уже привыкло к новому курсу доллара в коридоре от 90 до 100 руб., с большой вероятностью курс останется в этом коридоре», — прогнозирует Лоссан.