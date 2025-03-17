СПБ Биржа назвала время возобновления торгов после сбоя

СПБ Биржа возобновит торги в 12:10 по Москве

СПБ Биржа возобновит торги в 12:10 по московскому времени. Утром 17 марта площадка приостановила торги из-за технического сбоя, говорится на официальном сайте российской биржи.

«Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки», — говорится в заявлении СПБ Биржи.

Торги на площадке приостановили в 10:55 по Москве. Причиной приостановки назвали технические неполадки в работе средств проведения торгов.

Между тем курс доллара на российском межбанковском рынке снизился до 84,83 рубля. Официальный курс Центробанка РФ на 17 марта — 85,5694 рубля за доллар.