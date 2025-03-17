Доллар на межбанке упал ниже 85 рублей

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей, свидетельствуют данные площадки TradingView . По состоянию на 11:09 по Москве американская нацвалюта стоила 84,83 рубля.

Аналогичная ситуация также наблюдалась 11 марта, когда курс доллара на Forex упал ниже 85 рублей впервые с 7 августа. Эксперты отмечали, что российская нацвалюта получала дополнительную поддержку благодаря тому, что экспортеры РФ нарастили чистые продажи зарубежной валюты — в феврале они увеличились на 25% по сравнению с январем.

Центробанк России устанавливал следующие курсы валют на 17 марта: 93,6087 рубля за евро, 85,5694 рубля за доллар и 11,8167 рубля за юань.

Ранее в банке «Русский Стандарт» РИАМО рассказывали, что в курсе рубля уже заложена неизменность ключевой ставки 21 марта. Там прогнозировали, что ставка ЦБ продолжит держаться на уровне 21%, добавляя, что «высокая ключевая ставка продолжает оставаться фактором поддержки рубля».