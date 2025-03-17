Торги ценными бумагами на СПБ Бирже остановлены из-за технического сбоя. Торги не ведутся с 10:55 по московскому времени, сообщила площадка на своем официальном сайте .

Технические неполадки возникли в функционировании средств проведения торгов. Причины сбоя устанавливаются.

СПБ Биржа сообщит о возобновлении торгов дополнительно.

Тем временем курс доллара на российском межбанковском рынке снизился до 84,83 рубля. До этого, 11 марта, американская нацвалюта также падала ниже 85 рублей впервые с августа, свидетельствовали данные международного рынка Forex.