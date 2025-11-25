Соучредитель «Лукойла» Леонид Федун продал свою 10-процентную долю

сегодня в 23:19

Бывший вице-президент и один из основателей «Лукойла» Леонид Федун продал свою долю в компании стоимостью около 7 млрд долларов в начале 2025 года, сообщает ТАСС .

Согласно данным Reuters, предприниматель владел примерно 10% акций нефтяной корпорации, которые были выкуплены самим «Лукойлом». Источники агентства связывают это решение с резидентством Федуна в Монако, а также с введением новых санкций Минфина США против российских нефтяных компаний.

Ранее американское казначейство включило «Лукойл», «Роснефть» и их дочерние структуры в новый пакет ограничений, которые полностью вступят в силу 21 ноября.

Ни компания, ни сам бизнесмен не прокомментировали сделку.

