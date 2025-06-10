Собственные доходы бюджета Подмосковья превысили 1 трлн рублей в 2024 году

Собственные доходы бюджета Московской области в 2024 году увеличились на 148 млрд рублей до 1 трлн 016 млрд рублей. Ключевыми источниками пополнения стали поступления от налога на доходы физических лиц и налога на прибыль организаций, сообщил министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков в ходе публичных слушаний в Мособлуме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году исполнены на 101%, темп роста к 2023 году составил 17%, что выше среднероссийского показателя (+13,4%). Факторами положительной динамики по собственным доходам в прошедшем году, помимо основных налоговых источников, стали неналоговые поступления, их рост на 47% обеспечен в основном поступлениями от размещения средств бюджета и поступлениями от сумм пеней, предусмотренных налоговым законодательством», — отметил Дмитрий Прянчиков.

Налоговые доходы достигли 968 млрд рублей или 101% к плановым назначениям года, что выше уровня 2023 года на 16%.

Традиционно бюджетообразующими источниками собственных доходов выступают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций, совокупная доля которых в 2024 году достигла 74%.

Налоговая база в регионе отличается высокой степенью диверсификации, что обеспечивает стабильность и устойчивость системы от экономических колебаний и внешних шоков. Основу составляют обрабатывающая промышленность и торговля, на долю этих отраслей в налоге на прибыль приходится 63% всех поступлений, в НДФЛ — 40%.

В 2024 году налог на доходы физических лиц составил 383 млрд рублей, что превышает уровень 2023 года на 28%. Основными факторами увеличения стали рост среднемесячной заработной платы на 19,3% и фонда заработной платы на 21%.

Налог на прибыль организаций поступил в объеме 373 млрд рублей — это второй показатель по объему налога среди субъектов РФ после Москвы, с ростом на 5,8%. Темп роста поступлений обусловлен итогами финансовых результатов деятельности организаций — темп роста прибыли прибыльных крупных и средних организаций за 2024 год составил 12%.

Объем поступления акцизов достиг 69 млрд рублей, с увеличением к 2023 году на 4,7%.

По налогу на имущество организаций бюджет получил 61 млрд рублей, что на 12,1% превышает показатель 2023 года. Рост обусловлен пересмотром кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества в связи с проведением государственной кадастровой оценки.

Налоги на совокупный доход принесли в бюджет 59 млрд рублей, что на 41,5% больше, чем в 2023 году. Такие темпы обеспечены ростом числа официально зарегистрированных самозанятых и увеличением доходов от упрощенной системы налогообложения.

Неналоговые доходы составили 49 млрд рублей или 105% к плановым назначениям года, что выше уровня 2023 года на 47%. Рост обеспечен в основном за счет увеличения поступлений от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете и поступлением доходов от сумм пеней, предусмотренных налоговым законодательством РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что промышленная ипотека обеспечивает удобство для бизнеса, так как предприниматели могут запустить свое дело на уже готовой инфраструктуре.

«Важное решение принял наш президент (Владимир Путин — ред.) и по экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Потому что современное время требует очень гибких, быстрых решений и всегда здорово, когда предприятие приходит на все готовое», — сказал Андрей Воробьев.