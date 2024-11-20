Снизится на 4-6%. Стало известно, каким будет курс рубля в 2025 году
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ЦБ установил официальный курс доллара на 20 ноября выше 100 рублей. Ослабление национальной валюты вызвано сокращением иностранной валюты в России в целом, заявила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.
Сейчас поступает меньше валюты после решения правительства РФ о снижении норматива продажи валютной выручки российскими экспортерами. Из-за санкций сокращается экспорт, что суммарно снижает предложение иностранной валюты, отмечает она.
Импортные товары нужны российской экономике, хотя проблемы с оплатой сохраняются. Рост импорта вызывает увеличение спроса на иностранную валюту и соответственно ослабление рубля.
«Резких колебаний в курсе рубля ждать не стоит. Сейчас нет причин ни для серьезного ослабления, ни для укрепления. Ожидаем некоторой стабильности в курсе в ближайшие пару кварталов. Курс около 96-98 рублей за доллар (100 рублей — краткосрочное событие), 104-105 рублей за евро и 13,4-13,8 рубля за юань», — высказала свое мнение Гогаладзе.
По словам эксперта, в 2025 году рубль будет постепенно ослабевать: в условиях внешней стабильности его курс может снизиться примерно на 4-6%.