Снизится на 4-6%. Стало известно, каким будет курс рубля в 2025 году

Курс рубля в 2025 году будет ослабевать

ЦБ установил официальный курс доллара на 20 ноября выше 100 рублей . Ослабление национальной валюты вызвано сокращением иностранной валюты в России в целом, заявила РИАМО экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе.

Сейчас поступает меньше валюты после решения правительства РФ о снижении норматива продажи валютной выручки российскими экспортерами. Из-за санкций сокращается экспорт, что суммарно снижает предложение иностранной валюты, отмечает она.

Импортные товары нужны российской экономике, хотя проблемы с оплатой сохраняются. Рост импорта вызывает увеличение спроса на иностранную валюту и соответственно ослабление рубля.

«Резких колебаний в курсе рубля ждать не стоит. Сейчас нет причин ни для серьезного ослабления, ни для укрепления. Ожидаем некоторой стабильности в курсе в ближайшие пару кварталов. Курс около 96-98 рублей за доллар (100 рублей — краткосрочное событие), 104-105 рублей за евро и 13,4-13,8 рубля за юань», — высказала свое мнение Гогаладзе.

По словам эксперта, в 2025 году рубль будет постепенно ослабевать: в условиях внешней стабильности его курс может снизиться примерно на 4-6%.