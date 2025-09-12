Экономист Федоров спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% в 2026 году

Снижение ключевой ставки ЦБ продолжится и в октябре. Регулятор может сохранить шаг на текущем уровне (1 п. п.), если динамика кредитования будет около текущего уровня, или увеличить шаг до 2 п. п., если рынок все же перестанет верить в существенное и скорое снижение ставки, сообщил РИАМО главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«Полагаем, пауза в снижении ставки возможна в первом квартале следующего года или существенное уменьшение темпов снижения ставки. За ближайшие два заседания ожидаем нормализации жесткости ДКП, которая позволит удерживать рост цен вблизи 4%», — отмечает эксперт.

По его мнению, непрерывное снижение ставки высокими темпами невозможно. Все еще сохраняются высокие инфляционные ожидания, зависимость курса от динамики корпоративного кредитования остается высокой. Неопределенность бюджетной политики также сохраняется. Для поддержания ценовой стабильности ЦБ будет вынужден поддерживать ставки на высоком уровне, уверен экономист.

«Мы ожидаем снижение ставки в следующем году до 12%, что соответствует верхней границе прогноза ЦБ на следующий год», — прогнозирует Федоров.