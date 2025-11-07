Названа истинная причина, зачем россияне покупают квартиры

Для многих россиян инструментом психологической самопомощи становятся не только мелкие, но и серьезные покупки: почти треть россиян (27%) покупает квартиры, машины и крупную бытовую технику, чтобы стабилизировать эмоциональное состояние, говорится в исследовании Level Group (имеется в распоряжении РИАМО).

Интересно, что 8% россиян называют покупку квартиры способом почувствовать контроль над жизнью. 15% тратятся на бытовую технику или электронику (стиральную машину, телевизор, игровую консоль), а 4% покупают или планируют покупку автомобиля, чтобы вернуть ощущение контроля и мобильности, отмечается в исследовании.

При этом 44% опрошенных предпочитают стратегию сиюминутного удовольствия и покупают мелочи (одежду, предметы для быта) для поднятия настроения, а 20% – мелкую технику для дома (миксер, фен, тостер) – чтобы почувствовать заботу о себе и быте. Только 9% признались, что ничего не покупают, предпочитая другие способы справляться с плохим настроением (сон, спорт, прогулки, психотерапия).

«Крупные приобретения, особенно недвижимость, перестают быть для людей только практической необходимостью и все чаще воспринимаются как инвестиция в благополучие, акт заботы о себе и способ вернуть почву под ногами. Наши данные подтверждают тенденцию эмоциональных покупок: в 2025 году каждая десятая квартира (9%) была куплена в ночное время суток. При этом пик спроса традиционно приходится на осенние месяцы», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.

Интересно, что среди тех, кто выбирает крупные приобретения для эмоциональной стабилизации, существует разное восприятие этих целей. Около 45% отмечают, что финансовые цели помогают сохранять эмоциональную стабильность и не скатываться в уныние. При этом 11% считают, что такие цели позволяют им быть более продуктивными в работе. Остальные же (около 44%) отмечают, что, несмотря на помощь, большие расходы порой вызывают тревогу из-за финансовой нагрузки, отмечается в исследовании Level Group.

