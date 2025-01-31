Шатался и улыбался: полицейского по делу экс-гендиректора «Фонбета» арестовали

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SHOT: полицейского отправили под стражу по делу экс-гендиректора «Фонбета»

Фигуранту дела экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина о взятке, замначальнику УВД по Восточному округу Москвы Сергею Б. избрали меру пресечения, сообщает SHOT .

На заседании суда мужчина шатался из стороны в сторону и улыбался. Его заключили под стражу на два месяца.

По данным следствия, 19 декабря полицейский получил от двух посредников 15 млн рублей в районе Ленинградского вокзала. Эти средства мужчина должен был передать в качестве взятки.

Он отдал другому посреднику 12,5 млн рублей. Оставшиеся деньги он присвоил себе в качестве награды за свои услуги.

Меру пресечения также вскоре изберут троим новым фигурантам дела Анохина. Среди них — адвокат, экс-полицейский, один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО Москвы.

Самого Анохина подозревают в даче взятки в размере 60 млн руб. представителю правоохранительных структур. Его арестовали до 29 марта 2025 года.