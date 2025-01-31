Задержаны еще 3 посредника передачи взятки от экс-гендиректора «Фонбета»

В рамках расследования коррупционного дела экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина правоохранители задержали троих новых фигурантов, причастных к посредничеству в даче взятки. Среди них оказались действующий руководитель подразделения московского ОЭБиПК в ЦАО, представитель адвокатского сообщества и экс-полицейский, сообщает пресс-служба СК РФ.

Подмосковные следователи раскрыли дополнительный эпизод противоправной деятельности задержанных, связанный с передачей денег от экс-руководителя «Фонбета» представителям власти. На основании собранных доказательств всем трем подозреваемым вменили два эпизода посредничества в особо крупном взяточничестве согласно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ.

Следствие выявило, что бывший руководитель букмекерской организации решил дать взятку, чтобы скрыть информацию о своих прошлых махинациях. Он организовал передачу 60 млн рублей через ряд посредников, стремясь предотвратить раскрытие данных о хищении госсредств на предыдущей должности.

Из общей суммы взятки 10 млн рублей были направлены руководителю подразделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России в Москве. Эти средства предназначались для последующей передачи неизвестным должностным лицам в структуре УЭБиПК ГУ МВД России, чтобы избежать предоставления материалов ФСБ и экономической полиции в следственные органы.

В результате оперативного эксперимента сотрудник ФСБ совместно с посредником получили 10 млн рублей. После этого правоохранители задержали как экс-руководителя «Фонбета», так и всех причастных посредников.

В настоящее время два участника дела уже заключены под стражу. Следственные органы провели все необходимые мероприятия, включая допросы и обыски. В Тверской районный суд столицы будут переданы материалы для рассмотрения меры пресечения остальным четырем обвиняемым.