Санкт-Петербург усилил поддержку экспортеров для выхода на международные рынки

Санкт-Петербург внедряет новые меры поддержки экспортеров, чтобы помочь бизнесу выйти на зарубежные рынки и повысить конкурентоспособность региона, сообщает АБН24 .

Российские предприниматели столкнулись с ограничениями в международной торговле из-за санкций, однако в стране внедряют меры поддержки экспортеров. В Санкт-Петербурге реализуют два региональных проекта в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», направленных на рост несырьевого экспорта и продукции агропромышленного комплекса к 2030 году.

Власти города уделяют особое внимание поддержке компаний, выходящих на зарубежные рынки. С 2019 года работает АНО «Санкт-Петербургский центр поддержки экспорта», предоставляющий информационную, консультационную и организационную помощь. Предпринимателям доступны девять видов поддержки, включая компенсации, субсидии и нефинансовые меры.

Особое внимание уделяется аграриям: они могут получить субсидии на транспортировку продукции, выполнение требований стран-импортеров и участие в международных выставках. По словам экспертов, развитие экспорта способствует диверсификации экономики, росту инвестиций и повышению конкурентоспособности региона.

Экономист Дмитрий Прокофьев отметил, что международная торговля укрепляет экономическую базу и инвестиционный климат Санкт-Петербурга. Предприниматель Артур Власов добавил, что для дальнейшего развития необходимы расширение поддержки, упрощение экспортных процедур и развитие кредитных программ. Эксперты также подчеркивают важность совершенствования нормативной базы и снижения административных барьеров.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга.

