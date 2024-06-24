Сайт Московской биржи недоступен

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Официальный сайт Московской биржи сейчас недоступен для пользователей.

При попытке войти на него браузер пишет: «Не удается получить доступ к сайту».

В июне Мосбиржа вместе с Национальным клиринговым центром (НКЦ) была внесена в санкционный список США. После этого ее акции сильно упали.

Тогда же была приостановлена торговля долларами и евро на бирже.

С 13 июня курсы доллара и евро к рублю устанавливают на основе данных отчетности банков по результатам сделок на внебиржевом рынке. Такие данные являются репрезентативными, чтобы определить обменный курс валютных пар на внутреннем рынке РФ.