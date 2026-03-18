С глазурью, цукатами и в рассрочку: куличи начали продавать с оплатой по частям

Куличи к Пасхе в России в этом году можно купить не только с глазурью и цукатами, но и в рассрочку. На одном из маркетплейсов предлагают разбить оплату праздничной выпечки на 4 платежа. Причем речь идет не о каких-то люксовых наборах, а о вполне обычных куличах.

Роскошную праздничную корзину с куличом и яйцами за 4 тыс. рублей можно приобрести по схеме «1 тыс. рублей × 4 платежа». Аналогично продаются набор куличей за 3 956 рублей, пасха из птичьего молока с цукатами за 2 990 рублей и кулич с декором за 2 790 рублей — все это возможно оплатить частями. В ассортименте также есть «дубайские» куличи за 2,4 тыс. рублей и творожные варианты за 2,3 тыс. рублей.

Кроме того, в «сплит» предлагается приобрести и более дешевые варианты, например, классический кулич за 1,3 тыс. рублей и «шоко-краффин» за 1,4 тыс. рублей — по 350 рублей частями.

Сама возможность «разбить» покупку на части уже давно стала нормой для электроники или одежды, однако теперь добралась и до пасхальной выпечки. Сейчас традиционный символ праздника, который раньше пекли дома, предлагается оформлять «в кредит» почти как смартфон. Однако нельзя не подчеркнуть, что рассрочка является гибким финансовым инструментом: при желании кулич можно есть уже сейчас, а платить за него еще несколько недель.

А что думает Церковь?

Как рассказал РИАМО секретарь Сергиево-Посадской епархии, благочинный церквей Ивантеевского округа, настоятель Смоленского храма Ивантеевки, протоиерей Иоанн Монаршек, покупка куличей в рассрочку не противоречит вере, если все оформлено честно и без обмана.

По словам протоиерея, в этом нет ничего предосудительного. Люди живут по своим возможностям, а рассрочка — обычный финансовый инструмент, который сам по себе не противоречит религиозным нормам.

«Главное, чтобы все было честно: без мошенничества, обмана и незаконных схем. Если покупка совершается добросовестно, то форма оплаты не имеет принципиального значения», — сказал Монаршек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.