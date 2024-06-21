С 2025 года пенсии проиндексируют дважды: какие нововведения ждут россиян

Депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что с 2025 года пенсии работающих пенсионеров ждет двойная индексация. По его словам, с 1 февраля выплату перерасчитают на уровень инфляции, а с 1 апреля — по значениям роста зарплаты, сообщает «Вечерняя Москва».

«Размер индексации для работающих пенсионеров будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной. Той, которая была бы им положена, если бы они не работали», — пояснил парламентарий.

Ранее в думу внесли законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Из него следовало, что вышедшим на пенсию россиянам, продолжающим работать, не выделят выплаты, которые они недополучили из-за приостановки индексации в 2016 году.

Документ гласил, что работающие пенсионеры получают пенсию и выплату к ней в размере, заявленном законом на 31 декабря 2024 года, но без учета недополученных денег.