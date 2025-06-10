Руководительницы промпредприятий Подмосковья претендуют на спецноминацию

Сразу шесть молодых промышленниц из Московской области претендуют на победу в спецноминации премии «Молодой промышленник года». По количеству претенденток на спецноминацию «Молодая промышленница» Подмосковье лидирует среди российских регионов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Специальная номинация в этом году была запущена впервые для того, чтобы подчеркнуть, что женщины все активнее занимают лидерские позиции в промышленности. Всего на победу в новой номинации претендуют 36 финалисток из 20 регионов России.

Это женщины, чьи проекты получили высокие оценки жюри. Каждая из них — руководитель промышленного предприятия, уверенно ведущая свою команду к результату. Основные отрасли, в которых руководят участницы премии: машиностроение, химическая и текстильная промышленность. Также девушки эффективно управляют предприятиями в пищевой индустрии и высокотехнологичных секторах (IT, радиоэлектроника).

Уже в июле все финалистки будут приглашены на церемонию награждения, которая состоится на выставке Иннопром. Только одна из них получит награду «Молодая промышленница». Однако, у участниц премии также есть шанс стать победителем основного конкурса и любой другой его номинации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.