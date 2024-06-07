Рост ВВП РФ за первый квартал 2024 года составил 5,4% — Путин

Рост внутреннего валового продукта (ВВП) России за первый квартал 2024 года составил 5,4%, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ–24.

По итогам прошлого года рост ВВП России составил 3,6%, отметил глава государства.

По словам Путина, темпы РФ превышают среднемировые.

«Особенно важно, что такая динамика определяется в первую очередь несырьевыми отраслями», — заявил президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Ранее Путин сообщал, что сегодня экономика мира № 1 — это Китай, на третьем месте — Индия. При этом все больше заметен рост стран Африки и Латинской Америки. Президент также добавил, что Россия доказала высокий уровень готовности к технологическим преобразованиям.