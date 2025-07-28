Российский фондовый рынок обвалился после слов Трампа о России и Украине

Заявления Трампа о России и Украине обвалили российский фондовый рынок

После заявления президента США Дональда Трампа о планах по ускорению процесса достижения мирного соглашения между Россией и Украиной, наблюдавшийся ранее рост котировок на Московской бирже сменился падением, сообщает Life.ru .

Ранее Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в российском коллеге Владимире Путине. Республиканец добавил, что сокращает 50-дневный срок ультиматума, который давал для урегулирования конфликта на Украине.

К 15:41 по московскому времени индекс Мосбиржи продемонстировал снижение на 0,93%, достигнув отметки в 2746,24 пункта.

До того, как Трамп сделал свое заявление, биржевой рынок показывал умеренный рост, не превышающий 0,2%.

Ранее рубль ускорил падение в паре с юанем на Мосбирже и опустился до минимумов за два месяца.