Двухмесячные минимумы: рубль ускорил падение в паре с юанем
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Рубль ускорил падение в паре с юанем на Мосбирже и опустился до минимумов за два месяца. Курс китайской нацвалюты на торгах 24 июля достигал 11,1485 руб., что на 20,45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это наибольшее подорожание июня к рублю на бирже с 21 мая, сообщает «Интерфакс. Рынки».
Китайская валюта оказалась на 18,92 копейки выше уровня действующего официального курса.
Банк России устанавливал следующие официальные курсы валют на 24 июля: 10,9593 руб. за юань, 78,4477 руб. за доллар и 91,7897 рубля за евро.
Завтра, 25 июля, Центробанк примет очередное решение по ключевой ставке, которая сейчас составляет 20%. Рынок ожидает от регулятора снижения ставки на 200 или 300 базисных пунктов — до 18% и 17% годовых, сообщил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.