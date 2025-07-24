Двухмесячные минимумы: рубль ускорил падение в паре с юанем

Рубль ускорил падение в паре с юанем на Мосбирже и опустился до минимумов за два месяца. Курс китайской нацвалюты на торгах 24 июля достигал 11,1485 руб., что на 20,45 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это наибольшее подорожание июня к рублю на бирже с 21 мая, сообщает «Интерфакс. Рынки».