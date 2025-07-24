Каковы ожидания рынка перед заседанием ЦБ — мнение аналитика

25 июля состоится заседание Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. На фоне замедления темпов роста ВВП в первом квартале до 1,4%, снижения экономической активности и замедления инфляции, рынок ожидает от регулятора значительного шага в виде снижения ставки на 200 б. п. или снижения на 300 б. п. и нейтрального сигнала. Ряд аналитиков ждут более скромного снижения до 19%. ЦБ опасается излишне позитивной реакции инвесторов на изменения денежно-кредитной политики, что может подтолкнуть экономику к новому витку инфляции, сообщил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

Рынок облигаций

Кривая бескупонной доходности снизилась ниже 15%, а трёхмесячная ставка RUSFAR, основного индикатора денежного рынка, сейчас составляет 17,7%. Это означает, что рынок уверен в более быстром смягчении, а сценарий снижения ключевой ставки на 100 б. п. (до 19%) даже с мягкой риторикой может быть воспринят как разочаровывающий, отмечает аналитик. В этом случае, вполне вероятна временная коррекция, особенно на длинном конце ОФЗ, добавляет он.

Рынок акций

В отличие от облигаций рынок акций более сдержан в своих реакциях. Индекс МосБиржи торгуется около отметки 2830 пунктов, оставаясь вблизи уровней, на которых он находился ещё до начала дивидендного сезона. При этом дивидендные гэпы по акциям ключевых эмитентов, таких как Сбербанк, Сургутнефтегаз, Роснефть и Аэрофлот, ещё не закрыты.

В ближайшие 1-2 недели дивиденды могут поступить акционером и будут реинвестированы, что положительно отразится на динамике индекса. Также можно ожидать перетока части средств из фондов денежного рынка в акции, так как доходность по ним будет сопоставима с дивидендной доходностью.

«На наш взгляд, текущие оценки компаний не отражают в полной мере эффект от возможного снижения ставки. Помимо сокращения процентных расходов, снижение безрисковой ставки повышает справедливую стоимость компаний», — отмечает эксперт.

Валютный рынок и экспортёры

Одним из побочных эффектов смягчения денежно-кредитной политики станет снижение привлекательности рублевых сбережений.

«В условиях, когда доходности вкладов и ОФЗ опускаются, покупка валюты начинает выглядеть привлекательнее. Особенно с учётом того, укрепление рубля к доллару с начала года составило более 20%. Ослабление рубля в перспективе может стать следствием резкого сокращения дифференциала процентных ставок и роста спроса на иностранные валюту. Это, в свою очередь, может оказать позитивный эффект на акции экспортно-ориентированных компаний. Удешевление рубля приводит к росту рублевой выручки, а снижение процентных расходов увеличивает прибыль», — говорит Бредихин.

Ряд проинфляционных рисков все еще сохраняется

Текущие доходности отражают лишь ожидания рынка в отношении решения Банка России. В случае, если решение регулятора не оправдает ожиданий инвесторов, можно ожидать коррекции, особенно на рынке облигаций, полагает аналитик.

«Ряд проинфляционных рисков все еще сохраняется, хотя они сейчас уже не так сильны, как ранее. Однако в ЦБ неоднократно заявляли, что готовы к ужесточению политики, в случае если эти риски будут реализованы», — отмечает эксперт.