Россияне и иностранцы обменялись замороженными активами, вернув миллиарды

сегодня в 17:17

Брокер «Инвестиционная палата» отчитался о завершении дебютного этапа расчетов по обмену замороженными активами иностранных граждан и россиян. Более 708 тысяч граждан РФ частично продали свои иностранные ценные бумаги в сумме на 8,1 миллиарда рублей, сообщает «Царьград» .

Проданные россиянами бумаги поступили от более 100 управляющих компаний и брокеров. «Инвестпалата» отметила, что организатор смог «реализовать нерезидентам около четверти ИЦБ, предъявленных к выкупу физическими лицами-резидентами».

Сделка прошла вопреки санкционному давлению во время сбора заявок, добавили в компании.

После завершения первого раунда «Инвестиционная палата» изучает варианты проведения нового раунда продажи заблокированных бумаг.