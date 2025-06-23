Россиянам спрогнозировали двукратное снижение цен на картошку и помидоры

По оценке Игоря Балынина, кандидата экономических наук и доцента Финансового университета при правительстве РФ, к сентябрю 2025 года цены на картофель, лук и томаты в магазинах снизятся в 2–2,5 раза. Свекла, капуста и морковь подешевеют на 35–40%, а огурцы — на 30–35%, сообщает «Газета.Ru» .

«Ключевой фактор, который окажет позитивное воздействие на снижение цен — сбор свежего урожая и наполнение рынка внушительным объемом отечественной продукции. Также считаю крайне важным, чтобы отечественные аграрии позаботились о последующем хранении собранного урожая: это позволит обеспечить приятные цены на овощи в течение длительного периода времени», — рассказал Балынин.

Согласно информации Росстата, Минсельхоза и региональных статистических служб, средняя цена 1 кг картофеля в России составляет около 56 рублей, лука — 72–73 рубля, капусты — 74–76 рублей. За килограмм свеклы и моркови покупатели платят в среднем 48–49 рублей, хотя стоимость моркови сильно варьируется: в отдельных регионах, таких как Свердловская область, она доходит до 77 рублей. Дороже всего обходятся тепличные овощи — огурцы и помидоры. Цена на огурцы колеблется от 202 до 304 рублей за 1 кг, а на томаты — от 214 до 270 рублей.