Россиянам рассказали, какой будет средняя соцпенсия после индексации

Профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что в стране пенсионеры получат в этом году проиндексированную социальную пенсию, в апреле ее средний размер будет 16 590,21 рубля, сообщает ТАСС .

«Средний размер социальных пенсий на конец 2025 года был равен 15 533,9 рубля, а после индексации составит 16 590,21 рубля», — уточнил Сафонов.

По его словам, в прошлом году в РФ соцпенсию получили 3,2 млн человек, в декабре 2025 года количество пенсионеров было 40,5 млн человек. Из них 7,2 млн работающих и 33,3 млн неработающих

Как добавил эксперт, средний размер выплаты работающих пенсионеров в 2025 году составил 21 419 рублей, неработающих — 23 996 рублей.

