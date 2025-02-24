Россиянам ответили, почему так важен большой страховой стаж для пенсии

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин рассказал, что россияне с 42-летним страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше. Для россиянок этот срок составит 37 лет, сообщает Газета.ru .

«Страховой стаж не представлен в формуле расчета страховой пенсии», — отметил эксперт.

Однако если, например, у мужчины страховой стаж составляет 42 года, то он может выйти на пенсию на два года раньше, но не ранее, чем в возрасте 60 лет. Аналогичное правило распространяется и на женщин, но начиная со страхового стажа в 37 лет и не ранее 55 лет.

Балынин добавил, что, если средняя заработная плата к 2025 году составит 99 952 рубля, то страховые пенсии для женщин с 37-летним стажем достигнут 32 340,33 рубля, в то время как для мужчин с 42-летним стажем — 35 506,91 рубля. Выход на пенсию на два года раньше позволит женщинам заработать дополнительно 77 6167,92 рубля, а мужчинам — 852 149,04 рубля.

Расчеты учли стоимость пенсионного балла, равного 145,69 рубля, и фиксированную выплату к пенсии в 8907,7 рубля на февраль 2025 года. Поздний выход на пенсию может увеличить ее размер. Например, при 228 пенсионных баллах страховая пенсия составит 42 125,02 рубля. После трех лет откладывания выхода на пенсию выплаты увеличатся до 51 789,64 рубля, на семь лет — до 71 872,30 рубля, а после десяти — до 95 859,43 рубля.

С 2025 года для выхода на пенсию потребуется 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. На январь текущего года средняя пенсия составила 24 тыс. рублей.