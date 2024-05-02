Россиянам объяснили, чем вклад отличается от накопительного счета
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Эксперт Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Алексей Арзамаскин пояснил, что накопительный счет не ограничен сроком действия. Договор вклада, в свою очередь, заключается на конкретный период, сообщает Газета.ru.
По словам специалиста, накопительный счет обычно разрешено пополнять на любую сумму в удобное время, а действующий вклад возможно увеличить лишь при наличии данного условия в договоре.
«С накопительного счета обычно банк разрешает переводить деньги без ограничений, а с вклада можно снять проценты или часть основной суммы», — отметил Арзамаскин.
Также по накопительным счетам у банка есть право изменить процент в любое время, заранее предупредив клиента, а в случае вклада такие условия определяются только договором.
Эксперт добавил, что при открытии вклада необходимо внести минимальную сумму, а на накопительный счет подобные правила не распространяются.