Россиянам объяснили, чем вклад отличается от накопительного счета

Эксперт Главного управления Центробанка РФ по ЦФО Алексей Арзамаскин пояснил, что накопительный счет не ограничен сроком действия. Договор вклада, в свою очередь, заключается на конкретный период, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, накопительный счет обычно разрешено пополнять на любую сумму в удобное время, а действующий вклад возможно увеличить лишь при наличии данного условия в договоре.

«С накопительного счета обычно банк разрешает переводить деньги без ограничений, а с вклада можно снять проценты или часть основной суммы», — отметил Арзамаскин.

Также по накопительным счетам у банка есть право изменить процент в любое время, заранее предупредив клиента, а в случае вклада такие условия определяются только договором.

Эксперт добавил, что при открытии вклада необходимо внести минимальную сумму, а на накопительный счет подобные правила не распространяются.